6 Ekim okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi?

6 Ekim günü okullar kapalı mı? İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle öğrenciler tatil yapacak mı yoksa eğitim devam mı edecek? Kamu kurumları, resmi tatil olmadığı için mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek mi? Hafta başına denk gelen bu özel gün, birçok kişi tarafından araştırılıyor. İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmasa da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, 6 Ekim'de şehir genelinde günlük yaşam nasıl etkilenecek? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil değildir. Bu nedenle, İstanbul'da okullar açık olacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecektir.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim, İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıldönümü olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlansa da, Türkiye'nin resmi tatiller takviminde yer almadığı için resmi tatil statüsünde değildir. Bu sebeple okullar ve kamu kurumları normal çalışma düzenine devam eder.

2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi