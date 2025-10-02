CANLI SKOR ANA SAYFA
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, YKS ek tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

YKS ek tercih sürecinin başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında, "Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu geliyor. ÖSYM, ek tercih başvurularını resmi internet sitesi üzerinden duyuracak ve başvuru takvimi doğrultusunda öğrencilerden tercihlerini alacak. Ek tercihler tamamlandıktan sonra ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS YKS ek tercih sonuçları sorgula!

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak hangi programa yerleştiklerini öğrenebilecekler.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

