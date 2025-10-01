HaberlerHaberler TOKİ 500 bin konut başvuru şartları belli oldu | 240 ay vade, yüzde 10 peşinat
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için detaylar netleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler ve en az 3 çocuğu olanlara ek kontenjan açılacak olan TOKİ'nin yeni evleri, 81 ilde sahipleri ile buluşacak. Ödeme planı ve başvuru koşullarının belli olduğu projede vatandaşların 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olması planlanıyor. Tarihte ilk kez kiralık konut projesinin de devreye gireceği TOKİ'nin yeni projesinde tüm detayları sizler için derledik.
TOKİ eliyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önderliğinde yapılan TOKİ'nin 500 bin konut projesinde detaylar belli oldu. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için düğmeye basılırken daha önceki TOKİ projelerinden farklı olarak bu kez kiracılar da düşünüldü. TOKİ'nin ilk kez hayata geçecek kiralık konut projesiyle birlikte ev sahibi olamayan vatandaşlara da çeşitli avantajlar sağlanacak. 20 yıl vade ve yüzde 10 peşinat ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması kolaylaşacak. Öte yandan projede, şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler ve en az 3 çocuğu olan vatandaşlar için ek kontenjan ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
81 ili kapsayan TOKİ'nin yeni projesi 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle inşa edilecek konutlar, afet riskine karşı güven sağlarken tüm illerde uygun maliyetlerle vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklama ile dar gelirliye sosyal konut müjdesi verirken bu proje ile İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesinin de hayata geçeceğini bildirdi.
TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Proje için düğmeye basıldığını belirten Erdoğan, gençlere, şehit ve gazi yakınlarına, 3 çocuklu ailelere öncelik verileceğinin altını çizdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğinde detayların yakın zamanda açıklanması beklenirken projede netleşen detaylar da vatandaşları heyecanlandırdı. Geçmiş dönemde olduğu gibi bu projede de genel olarak şı şartlar aranacak;
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması
Belirlenecek hane halkı gelir miktarının aşılmaması.
Bu projelerden ev sahibi olmak isteyenler önce başvuru yapacak, ardından başvuru yapanlar arasından hak sahipleri kura çekilişi ile seçilecek.
BAŞVURU BEDELİ ÖDEMEYEN KURAYA KATILAMAYACAK
Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi, başvuruda bulunan vatandaşların önceden belirlenen başvuru bedelini ödemesi şartı konacak. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.
TOKİ 500 BİN KONUT DAİRE TİPLERİ
Sabah'ın haberine göre, konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak.
TOKİ'nin projesinde konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.
Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan aileler ile engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.
İNŞAAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Orta Vadeli Program'da mevcut enflasyona konut ve kiralarının etkisinin düşürülmesi amacıyla dikkat çekilen sosyal konut üretimi yanı sıra afet dirençli yeni konutların finanse edilmesine yönelik çalışmalar da yapılacağı belirtiliyor. Buna göre, afetlere dirençli yapıların finansmanının sağlanması, yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, afet risklerinin azaltılarak sosyal ve ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi, afet yönetiminin tüm süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde gerekli finansmanın sağlanması temel amaç olarak belirtiliyor.
Yanı sıra nüfus artışı başta olmak üzere konut ihtiyacına yönelik taleplerin karşılanacağı, sosyal konut üretiminde kapsayıcı, sağlıklı, güvenli ve dirençli yaşam alanları gözetilerek inşa çalışmalarının 2026 yılının ilk çeyreğinde başlatılacağı vurgulandı.
Milyonlarca vatandaşın kira sorununa çözüm getirmek amacıyla, 500 bin konut projesine dahil olarak ilk kez kiralık sosyal konut modeli de devreye alınacak. Bakan Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre, İstanbul'da her iki yakada kiralık konutlar inşa edilecek. Şimdilik pilot uygulama olarak yalnızca İstanbul'da hayata geçirilecek olan kiralık konut projesine ilişkin detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.