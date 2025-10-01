TOKİ 500 bin konut başvuru şartları belli oldu | 240 ay vade, yüzde 10 peşinat

81 ili kapsayan TOKİ'nin yeni projesi 500 bin sosyal konut için düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle inşa edilecek konutlar, afet riskine karşı güven sağlarken tüm illerde uygun maliyetlerle vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklama ile dar gelirliye sosyal konut müjdesi verirken bu proje ile İstanbul'da ilk kez kiralık konut projesinin de hayata geçeceğini bildirdi.