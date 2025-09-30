CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler TV8 CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Milli maç canlı | TV8 canlı yayın

Milli maç heyecanı TV8de! - 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan TV8, geniş izleyici kitlesi ile Türkiye'nin en sevilen televizyon kanalları arasındaki yerini koruyor. Eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile seyircileri ekran başına kilitleyen TV 8'i canlı izlemek isteyenler için şifresiz TV 8 canlı izleme linki haberimizde...

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 09:39 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 07:36
TV8 CANLI İZLE | TV 8, eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile Türkiye'nin sevilen kanalları arasındaki yerini koruyor. Geniş bir izleyici kitlesine hitap eden TV 8 özellikle Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, MasterChef, O Ses Türkiye gibi yarışma programlarıyla seyirciyi ekran başına kilitliyor. TV8'i canlı izlemek isteyenler için 'TV8 frekans bilgileri 2025 - TV8 canlı yayın izleme linki'ni haberimizde derledik.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TV 8 YARIŞMALARI

MasterChef Türkiye

Survivor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Parola Parola

Çarkıfelek

Cevap Ver Türkiye

O Ses Türkiye

Doya Doya Moda

TV 8 PROGRAMLARI

Aramızda Kalmasın

Gazete Magazin

8'de Sağlık

Gençlik Rüzgarı

Survivor Panorama

Survivor Ekstra

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

Türkiye'nin Doktorları

Bir Yemek Olsan

10 Yaş Genç

TV 8 DİZİLERİ

Aşka Düşman

Tuzak

Yazgı

Canım Annem

Kadere Karşı

Kırmızı Oda

Annenin Sırrıdır Çocuk

Doğduğun Ev Kaderindir

Maral: En Güzel Hikayem

