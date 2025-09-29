BİM 3 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU 📌 Bim'de bu cuma hangi ürünler satışa çıkacak? Dijitsu 55 İnç UHD Google TV, Ütü Masası, Mini Buzdolabı...

BİM 3 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER | Milyonların merakla beklediği BİM 3 Ekim Cuma aktüel kataloğu belli oldu. 3 Ekim 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı. BİM'de bu hafta sonu gıda dışı ürünlerde büyük indirimler, mutfak eşyaları ve pratik ev gereçleri müşterilerle buluşacak. Uygun fiyatlı mutfak setleri, küçük ev aletleri, organizer ürünleri ve çok daha fazlası cuma günü mağazalarda yerini alacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? Detaylar haberimizde...
BİM 3 EKİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 55 İnç UHD Google TV 14.990 TL
Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL
Senna 32 İnç HD Ready Google LED TV 6.250 TL
Mini Buzdolabı 4.990 TL
Işıklı Şarjlı Süpürge 12.490 TL
Blender Seti 1.750 TL
Base Türk Kahve Makinesi 1.690 TL
Nostaljik Radyo 849 TL
Portatif Mini Masaj Aleti 1.290 TL
Buharlı Temizleme Makinesi 4.390 TL
Özel Lisanslı Araçlar 99 TL
Cırt Cırtlı Kitaplar 199 TL
Oyuncak Mutfak Aletleri 149 TL
Tekerlekli Mutfak Arabası 299 TL
Rubik Abaküs Oyunu 109 TL
Dino İş Araçları 79 TL
Oyuncak Bebek Seti 89 TL
Oyuncak Temizlik seti 129 TL
Pilli İstasyonlu Tren 229 TL
Çantalı Oyuncak Diş Doktoru Seti 129 TL
Mega Pokemon Tatil Seti 399 TL
Çift Kişilik Battaniye 649 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL
Yastık Kılıfı 149 TL
Yüz Havlusu 139 TL
El Havlusu 85 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 319 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 379 TL
Ayak Havlusu 149 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL
Banyo Paspas Seti Kapitoneli Tüylü 369 TL
Lüx Kapitoneli Yastık 209 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 265 TL
Kelebek Kurutmalık 649 TL
Ütü Masası 799 TL
Çok Amaçlı Mutfak Seti 279 TL
Vakumlu Saklama Kabı 15 TL
Akasya Kesme/Sunum Tahtası 199 TL
Gold Kulplu Kupa 175 TL
Cam Saklama Kabı 89 TL
Elysia Kupa 229 TL
Elysia Çay Bardağı 299 TL
Elysia Çay Tabağı 169 TL
Kare Borcam 479 TL
Sensörlü Çöp Kovası 549 TL