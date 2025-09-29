BİM 3 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU 📌 Bim'de bu cuma hangi ürünler satışa çıkacak? Dijitsu 55 İnç UHD Google TV, Ütü Masası, Mini Buzdolabı...

BİM 3 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER | Milyonların merakla beklediği BİM 3 Ekim Cuma aktüel kataloğu belli oldu. 3 Ekim 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı. BİM'de bu hafta sonu gıda dışı ürünlerde büyük indirimler, mutfak eşyaları ve pratik ev gereçleri müşterilerle buluşacak. Uygun fiyatlı mutfak setleri, küçük ev aletleri, organizer ürünleri ve çok daha fazlası cuma günü mağazalarda yerini alacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? Detaylar haberimizde...

BİM 3 EKİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 55 İnç UHD Google TV 14.990 TL

Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL

Senna 32 İnç HD Ready Google LED TV 6.250 TL

Mini Buzdolabı 4.990 TL

Işıklı Şarjlı Süpürge 12.490 TL

Blender Seti 1.750 TL

Base Türk Kahve Makinesi 1.690 TL

Nostaljik Radyo 849 TL

Portatif Mini Masaj Aleti 1.290 TL

Buharlı Temizleme Makinesi 4.390 TL

3 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

Özel Lisanslı Araçlar 99 TL

Cırt Cırtlı Kitaplar 199 TL

Oyuncak Mutfak Aletleri 149 TL

Tekerlekli Mutfak Arabası 299 TL

Rubik Abaküs Oyunu 109 TL

Dino İş Araçları 79 TL

Oyuncak Bebek Seti 89 TL

Oyuncak Temizlik seti 129 TL

Pilli İstasyonlu Tren 229 TL

Çantalı Oyuncak Diş Doktoru Seti 129 TL

Mega Pokemon Tatil Seti 399 TL

3 EKİM BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 2025

Çift Kişilik Battaniye 649 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 899 TL

Yastık Kılıfı 149 TL

Yüz Havlusu 139 TL

El Havlusu 85 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 319 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 379 TL

Ayak Havlusu 149 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 219 TL

Banyo Paspas Seti Kapitoneli Tüylü 369 TL

Lüx Kapitoneli Yastık 209 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 265 TL

BİM 3 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kelebek Kurutmalık 649 TL

Ütü Masası 799 TL

Çok Amaçlı Mutfak Seti 279 TL

Vakumlu Saklama Kabı 15 TL

Akasya Kesme/Sunum Tahtası 199 TL

Gold Kulplu Kupa 175 TL

Cam Saklama Kabı 89 TL

Elysia Kupa 229 TL

Elysia Çay Bardağı 299 TL

Elysia Çay Tabağı 169 TL

Kare Borcam 479 TL

Sensörlü Çöp Kovası 549 TL