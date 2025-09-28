CANLI SKOR ANA SAYFA
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! 28 Eylül az önce deprem mi oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! 28 Eylül az önce deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? sorularının cevabı merak ediliyor. “Az önce deprem mi oldu?” sorgusu, özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve deprem riski yüksek diğer bölgelerde yaşayan kişiler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar, deprem anında ve sonrasında ne kadar güçlü bir sarsıntı yaşandığını öğrenmek, güvenli bölgeleri tespit etmek ve sevdiklerine ulaşmak için bu sorunun cevabını arıyor.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 13:09 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 13:17
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! 28 Eylül az önce deprem mi oldu?

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması sebebiyle vatandaşlar her sarsıntı sonrası "Son deprem nerede oldu?, Bugün deprem oldu mu?, AFAD ve Kandilli son depremler listesi açıklandı mı?" sorularını sıkça araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremleri anlık olarak resmi sitelerinde yayımlamaya devam ediyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Eylül Pazar deprem ne zaman, nerede oldu? İstanbul'da hissedildi mi? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

28 Eylül 2025 tarihinde, saat 12:59'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Simav olup, enlem 39.22167 N ve boylam 28.99389 E koordinatlarında gerçekleşti. Depremin derinliği ise 8.46 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ 28 EYLÜL

Vatandaşlar, sarsıntının etkilerini hissederken, yetkililer tarafından resmi açıklamaların takip edilmesi önemle tavsiye ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü, merkezi ve olası artçı sarsıntılar hakkında güncel bilgiler sağlıyor.

