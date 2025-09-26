Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Binlerce öğrencinin merakla araştırdığı YKS ek yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. 25-30 Eylül tarihleri arasında alınan ek tercih başvurularının ardından, öğrenciler "YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıtlar hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Üniversiteye yerleşmek için ek kontenjanlardan faydalanan adaylar, ÖSYM sonuç ekranından bilgilerine ulaşabilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları tarihi!

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YKS sonuçları doğrultusunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı. Tercih işlemleri, 30 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2025-YKS ek yerleştirme tercihlerini, 25-30 Eylül'de T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. Tercih işlemleri, 30 Eylül saat 23.59'da sona erecek.