İstanbul'da havalar soğuyor! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji

İstanbul, şubat ayına kıyasla sıcak geçen günlerin ardından sert bir hava değişimine hazırlanıyor. Yeni haftayla birlikte kentte sıcaklıkların yaklaşık 12 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şehirde 3 gün boyunca aralıklarla yağış görülecek. Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konu ise aynı: İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanların paylaştığı tahminler, yağışın türü ve sıcaklık değerlerine göre netleşecek. İşte, İstanbul hava durumu tahminleri...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da, 16 derece hava sıcaklığı ve sağanak yağışlı bir pazar gününün ardından yeni haftada havaların nasıl olacağı merak ediliyor. İşte, Meteoroloji tarafından paylaşılan 16-20 Şubat İstanbul hava durumu tahminleri:

16 Şubat Pazartesi: 13°C-17°C (Sağanak Yağışlı)

17 Şubat Salı: 11°C-15°C (Kuvvetli Sağanak Yağışlı)

18 Şubat Çarşamba 2°C-9°C (Yağmurlu)

19 Şubat Perşembe: 7°C-13°C (Parçalı Bulutlu)

20 Şubat Cuma: 11°C-16°C (Çok Bulutlu)

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, yakın zamanda İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.