CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul'da havalar soğuyor! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji

İstanbul'da havalar soğuyor! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji

Şubat ayına göre sıcak bir haftayı geride bırakan İstanbul'da yeni haftada hava sıcaklıklarının 12 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre 3 gün üst üste yağış beklenirken, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte, Meteoroloji tarafından paylaşılan İstanbul hava durumu tahminleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 19:38
İstanbul'da havalar soğuyor! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji

İstanbul, şubat ayına kıyasla sıcak geçen günlerin ardından sert bir hava değişimine hazırlanıyor. Yeni haftayla birlikte kentte sıcaklıkların yaklaşık 12 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şehirde 3 gün boyunca aralıklarla yağış görülecek. Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konu ise aynı: İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanların paylaştığı tahminler, yağışın türü ve sıcaklık değerlerine göre netleşecek. İşte, İstanbul hava durumu tahminleri...

İstanbul hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da, 16 derece hava sıcaklığı ve sağanak yağışlı bir pazar gününün ardından yeni haftada havaların nasıl olacağı merak ediliyor. İşte, Meteoroloji tarafından paylaşılan 16-20 Şubat İstanbul hava durumu tahminleri:

16 Şubat Pazartesi: 13°C-17°C (Sağanak Yağışlı)

17 Şubat Salı: 11°C-15°C (Kuvvetli Sağanak Yağışlı)

18 Şubat Çarşamba 2°C-9°C (Yağmurlu)

19 Şubat Perşembe: 7°C-13°C (Parçalı Bulutlu)

20 Şubat Cuma: 11°C-16°C (Çok Bulutlu)

İstanbul hava durumu 5 günlük

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, yakın zamanda İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

ASpor CANLI YAYIN

Sergen Yalçın'dan o soruya flaş yanıt!
G.Saray'a transferde müjdeli haber!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan Çağrı Bey gemisi personeliyle görüştü: Müjdeler bekliyoruz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid deplasmanda kayıp! Atletico Madrid deplasmanda kayıp! 20:19
Beşiktaş’ta Cerny’den anlamlı davranış! Beşiktaş’ta Cerny’den anlamlı davranış! 20:12
"Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu" "Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu" 20:10
Beşiktaşlı taraftarlardan maça yoğun ilgi! Beşiktaşlı taraftarlardan maça yoğun ilgi! 19:32
Sergen Yalçın'dan o soruya flaş yanıt! Sergen Yalçın'dan o soruya flaş yanıt! 19:10
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 19:00
Daha Eski
Lyon-Nice maçı detayları Lyon-Nice maçı detayları 18:58
F.Bahçe derbide G.Saray'ı 3-0'la geçti! F.Bahçe derbide G.Saray'ı 3-0'la geçti! 18:38
Memik Yılmaz: 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz Memik Yılmaz: 3-4 maçtır hakemlerden çok çekiyoruz 18:21
Burak Yılmaz'dan maç sonu hakem tepkisi! Burak Yılmaz'dan maç sonu hakem tepkisi! 18:10
Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor berabere kaldı! Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor berabere kaldı! 18:08
"Hakem bence bugün iyi bir maç yönetti" "Hakem bence bugün iyi bir maç yönetti" 18:06