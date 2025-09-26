CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TRT Spor canlı izle | TRT Spor nasıl izlenir? 2025 TRT Spor frekans bilgileri ve yayın akışı

TRT Spor canlı izle | TRT Spor nasıl izlenir? 2025 TRT Spor frekans bilgileri ve yayın akışı

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) spor kanalı olarak 9 Ağustos 2010’da yayın hayatına başlayan TRT Spor, geçen yıllar içerisinde hem Türkiye’de hem de dünyada sporun nabzını tutan en önemli ekranlardan biri haline geldi. Özellikle, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni ekranlara taşıdıktan sonra gündemdeki yerini sürekli koruyan TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri araştırılıyor. Peki, TRT Spor nasıl izlenir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 08:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT Spor canlı izle | TRT Spor nasıl izlenir? 2025 TRT Spor frekans bilgileri ve yayın akışı

Spor yayıncılığı denildiğinde Türkiye'de akla gelen ilk adreslerden biri TRT Spor. 2010 yılında, TRT 3 ekranında yer alan spor içeriklerinin ayrı bir kanal çatısı altında toplanmasıyla yayın hayatına başlayan TRT Spor, kısa sürede kendi kimliğini buldu. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni ekranlara taşıdıktan sonra gündemdeki yerini korumayı başardı. Peki, TRT Spor nasıl izlenir? TRT Spor şifreli mi? İşte, TRT Spor frekans bilgileri ve yayın akışı hakkında merak edilenler...

TRT SPOR NASIL İZLENİR?

TRT Spor; televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi birçok cihaz üzerinden izlenebilir. Yayın hayatına dijital platformlardan da devam eden TRT Spor şifresiz bir şekilde sporseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

TRT SPOR CANLI İZLE

TRT SPOR İÇERİKLERİ

Kuruluşundan bu yana spor yayıncılığında önemli bir yer tutan TRT Spor, yıllar içinde içerik yelpazesini sürekli zenginleştirerek sporseverlere geniş bir ekran deneyimi sunmayı başardı. Futbolun coşkusundan basketbolun heyecanına, voleybolun enerjisinden tenisin zarafetine kadar birçok branşı kapsayan yayınlarıyla, sadece canlı maçlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda spor dünyasındaki tüm güncel gelişmeleri de izleyicilere anbean aktarıyor.

Süper Lig'in nefes kesen karşılaşmalarından UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi Avrupa'nın prestijli organizasyonlarına; Türkiye Kupası mücadelelerinden A Milli Takımımızın kaderini belirleyen kritik maçlara kadar pek çok önemli etkinlik, TRT Spor yayın akışı içinde sporseverleri bekliyor.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

-İstiklal Marşı

-Spor Takvimi

-İlk Baskı

-İşitme Engelliler Spor Bülteni

-Spor Bülteni

-Spor Manşet

-Spor Stüdyosu

-Muhabir Saati

-Hedef Süper Lig

-Spor Merkezi

-Aktüel Futbol

-Avrupa Stüdyosu

-Gün Ortası

-Dijital Gündem

-Gündem Futbol

-Futbol Aklı

-Spor Akşamı

-Futbol Anadolu

-Deplasman Lezzetleri

-Dünyadan Spor

-Taktik Analiz

-Dakika Skor

-Stadyum

-İleri Üçlü

-Spor Artı

ASpor CANLI YAYIN

Tek hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
Tedesco için karar verildi! Milli arada...
DİĞER
Sadettin Saran'a Domenico Tedesco için ilk rapor ulaştı! Tedesco ile oyuncular arasında...
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri!
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:38
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! 00:34
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! 00:34
TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! 00:34
G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı! 00:34
Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir! Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir! 00:34
Daha Eski
Futbol dünyasını sarsan acı kayıp Futbol dünyasını sarsan acı kayıp 00:34
Juve'den Kenan için dev talep! Juve'den Kenan için dev talep! 00:33
Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı 00:33
Oulai: Trabzonspor'a gelme amacım... Oulai: Trabzonspor'a gelme amacım... 00:33
İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü 00:33
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:33