Ankara tatlısı tarifi | Ankara tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ankara'nın gizli lezzet hazinelerinden biri olan Ankara tatlısı, sade ama bir o kadar da etkileyici bir tatlı olarak öne çıkıyor. Kıyır kıyır hamurunun içindeki iri ceviz tanelerinin tam kıvamındaki şerbetle buluşması, bu yöresel lezzeti çay saatlerinin vazgeçilmezi haline getiriyor. Peki Ankara tatlısı nasıl yapılır? İşte Ankara tatlısı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ANKARA TATLISI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri

👉Hamur için:

🔸500 g un

🔸1 su bardağı yoğurt

🔸1 adet yumurta

🔸100 g eritilmiş tereyağı (veya margarin)

🔸1 paket kabartma tozu (10 g)

🔸1 su bardağı dövülmüş ceviz (iç harcı için)

🔸Bir çimdik tuz

👉Şerbet için:

🔸4 su bardağı toz şeker

🔸3 su bardağı su

🔸1-2 damla limon suyu

Yapılışı

🔸Şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Şerbeti soğumaya bırakın (tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak).

🔸Unu bir kaba alın, ortasını açıp yoğurt, yumurta, eritilmiş tereyağı, kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 15-20 dakika dinlendirin.

🔸Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda açın. İçine 1 çay kaşığı dövülmüş ceviz koyup kapatın ve yuvarlak toplar haline getirin.

🔸180°C önceden ısıtılmış fırında, tatlılar pembeleşene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarınca sıcak bırakın.

🔸Sıcak tatlıları soğuk şerbete batırıp 1-2 dakika bekletin, ardından bir süzgece alın ki fazla şerbeti süzülsün.

🔸Soğuyan tatlıların üzerine dövülmüş ceviz serpip servis yapın.

Püf Noktaları

🔸Hamuru çok yoğurmamaya özen gösterin, aksi halde kabartma tozu etkisi azalabilir.

🔸Şerbeti önceden hazırlayıp soğutmak, tatlının içini yumuşatmadan dışını şerbetle buluşturur.

🔸Fırından çıkan tatlıları hemen şerbete koymayın, 5 dakika bekletmek şerbetin dengeli emilmesini sağlar.