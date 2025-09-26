CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ankara tatlısı tarifi | Ankara tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Ankara tatlısı tarifi | Ankara tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Ankara'nın geleneksel ve yöresel şerbetli tatlılarında Ankara tatlısı, içi ceviz dolu, poğaça benzeri hamur toplarından yapılan, şerbetine batırılıp üzerine de ceviz serpilerek servis edilen bir tatlıdır. Hafif, çıtır çıtır dokusu ile çay saatlerine eşlik eden Ankara tatlısını evinde yapmak isteyenler için 'Ankara tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 14:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankara tatlısı tarifi | Ankara tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Ankara'nın gizli lezzet hazinelerinden biri olan Ankara tatlısı, sade ama bir o kadar da etkileyici bir tatlı olarak öne çıkıyor. Kıyır kıyır hamurunun içindeki iri ceviz tanelerinin tam kıvamındaki şerbetle buluşması, bu yöresel lezzeti çay saatlerinin vazgeçilmezi haline getiriyor. Peki Ankara tatlısı nasıl yapılır? İşte Ankara tatlısı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ANKARA TATLISI NASIL YAPILIR?

Malzemeleri

👉Hamur için:

🔸500 g un

🔸1 su bardağı yoğurt

🔸1 adet yumurta

🔸100 g eritilmiş tereyağı (veya margarin)

🔸1 paket kabartma tozu (10 g)

🔸1 su bardağı dövülmüş ceviz (iç harcı için)

🔸Bir çimdik tuz

👉Şerbet için:

🔸4 su bardağı toz şeker

🔸3 su bardağı su

🔸1-2 damla limon suyu

Yapılışı

🔸Şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Şerbeti soğumaya bırakın (tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak).

🔸Unu bir kaba alın, ortasını açıp yoğurt, yumurta, eritilmiş tereyağı, kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 15-20 dakika dinlendirin.

🔸Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda açın. İçine 1 çay kaşığı dövülmüş ceviz koyup kapatın ve yuvarlak toplar haline getirin.

🔸180°C önceden ısıtılmış fırında, tatlılar pembeleşene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarınca sıcak bırakın.

🔸Sıcak tatlıları soğuk şerbete batırıp 1-2 dakika bekletin, ardından bir süzgece alın ki fazla şerbeti süzülsün.

🔸Soğuyan tatlıların üzerine dövülmüş ceviz serpip servis yapın.

Püf Noktaları

🔸Hamuru çok yoğurmamaya özen gösterin, aksi halde kabartma tozu etkisi azalabilir.

🔸Şerbeti önceden hazırlayıp soğutmak, tatlının içini yumuşatmadan dışını şerbetle buluşturur.

🔸Fırından çıkan tatlıları hemen şerbete koymayın, 5 dakika bekletmek şerbetin dengeli emilmesini sağlar.

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
Drogba'dan dikkat çeken F.Bahçe sözleri!
DİĞER
Türk dizi tarihinin en kötü babasıydı...Üvey Baba'nın Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali ve telefonu görenleri şaşırttı
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
Ersun Yanal'dan F.Bahçe için olay hamle!
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına hazırlıklarını tamamladı! Fırtına hazırlıklarını tamamladı! 14:06
Recep Uçar: Telafi etmek istiyoruz Recep Uçar: Telafi etmek istiyoruz 13:53
Maresca'dan Cole Palmer açıklaması! Maresca'dan Cole Palmer açıklaması! 13:46
Alanyaspor - Galatasaray maçı yayın bilgisi Alanyaspor - Galatasaray maçı yayın bilgisi 13:44
Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 13:05
Drogba'dan dikkat çeken F.Bahçe sözleri! Drogba'dan dikkat çeken F.Bahçe sözleri! 12:44
Daha Eski
Beşiktaş'tan Quaresma paylaşımı! Beşiktaş'tan Quaresma paylaşımı! 12:12
G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! 12:08
Sergio Busquets kramponları asıyor! Sergio Busquets kramponları asıyor! 12:03
Damac FC - Al Ettifaq maçı ne zaman? Damac FC - Al Ettifaq maçı ne zaman? 11:57
Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman? Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman? 11:54
Trabzonspor'da Karagümrük ile 11. randevu Trabzonspor'da Karagümrük ile 11. randevu 11:52