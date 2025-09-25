YKS ek tercih kılavuzu 2025 | YKS ek tercih başvuru ekranı, ek yerleştirme kılavuzu PDF

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 | ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yaptığı duyurunun ardından 2025-YKS ek yerleştirme işlemleri, 25 Eylül 2025 saat 14.00'te başladı. 30 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek bu süreçte adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından tercih yapılabilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2025

ÖSYM, 2025 YKS ek yerleştirme kılavuzunu resmi sitesinde yayımladı ve boş kontenjanlara başvuru başladı. 25-30 Eylül tarihleri arasında ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak başvurularda, adaylar en fazla 24 program tercih edebilecek. Adayların yerleşebilmek için ilgili kontenjanın en düşük puanına eşit veya üstü puana sahip olması gerekmektedir.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır. İşte adım adım 2025 YKS ek yerleştirme başvuru süreci:

2025 YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

1. ADIM - ÖSYM AİS SİSTEMİNE GİRİŞ

Başvurular, 25 Eylül 2025 saat 14.00'ten itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapılacaktır.

Giriş için T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizi kullanın. Şifrenizi unuttuysanız, e-Devlet üzerinden yeni şifre oluşturabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol menüde yer alan "Tercih İşlemleri" sekmesini seçin ve "2025-YKS Ek Yerleştirme" modülüne geçiş yapın.

2. ADIM - TERCİH LİSTESİ OLUŞTURMA

Kılavuzda yer alan program kodlarını kullanarak en fazla 24 tercih yapabilirsiniz.

Tercihlerinizi, puanınız ve başarı sıralamanız doğrultusunda, en yüksek puanlı programdan başlayarak sıralayın.

Programların taban puanlarına uygunluğunuzu kontrol edin; yalnızca puanınızın eşit veya üstünde olduğu programları tercih edebilirsiniz.

Tercih listesini oluştururken, programların özel koşullarını (örneğin, sağlık raporu, yaş sınırı) göz önünde bulundurun.

3. ADIM - TERCİHLERİN ONAYLANMASI

Tercih listesini tamamladıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklayın ve listeyi gözden geçirin.

Hatalı girişleri düzeltmek için süre bitimine kadar değişiklik yapabilirsiniz.

Tercihlerinizi kesinleştirmek için "Onayla" butonuna basarak işlemi tamamlayın. Onay sonrası tercihlerde değişiklik yapılamaz.

4. ADIM - EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Ek yerleştirme ücreti 130 TL olup, tercih onayından sonra ödenmelidir.

Ödeme, ÖSYM'nin ödeme sistemi (HGS), kredi kartı veya banka kanallarıyla 1 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar yapılmalıdır.

Ödeme yapılmaması durumunda tercihler geçersiz sayılacaktır. Ödeme dekontunu saklayın.

5. ADIM - BAŞVURU SÜRECİNİN TAKİBİ

Tercih işlemleri, 30 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecektir. Bu tarihe kadar işlemlerinizi tamamlayın.

Başvuru durumunuzu AİS üzerinden kontrol ederek onaylandığından emin olun.

Sonuçlar, Ekim 2025'in ikinci haftasında ÖSYM tarafından açıklanacak ve AİS üzerinden erişilebilecektir.