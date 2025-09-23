CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 23 Eylül

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 23 Eylül

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 35'in altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 31,49 olarak ölçüldü. İşte 23 Eylül Salı 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 09:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 23 Eylül

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %4,11 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %53,75 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 23 Eylül Salı günü yüzde 31,49 olarak ölçüldü.

💦23 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 23 Eylül Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 31.49 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 23 Eylül'de doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %24,48

🚿 Darlık Barajı: %45,74

🚿 Elmalı Barajı: %53,75

🚿 Terkos Barajı: %37,93

🚿 Alibey Barajı: %18,18

🚿 Büyükçekmece Barajı: %35,22

🚿 Sazlıdere Barajı: %32,77

🚿 Istrancalar Barajı: %20,15

🚿 Kazandere Barajı: %4,11

🚿 Pabuçdere Barajı: %20,55

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

REKLAM - Türk Telekom
Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı...
DİĞER
Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: "Yapay zeka ile..."
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına operasyon! 13 şüpheli gözaltında
F.Bahçe revizyona gidiyor!
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boluspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Boluspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? 09:16
Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı... Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı... 09:09
"Torreira'yı örnek alsın" "Torreira'yı örnek alsın" 08:41
Bugünkü maçlar 23 Eylül Salı 2025 Bugünkü maçlar 23 Eylül Salı 2025 08:20
Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? Ballon D'or'u kim aldı? | 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi kim? 07:47
Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! 00:29
Daha Eski
Buruk'tan Osimhen açıklaması! Buruk'tan Osimhen açıklaması! 00:28
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! 00:28
Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! 00:28
Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! 00:28
Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! 00:28
Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! 00:28