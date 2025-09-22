Ballon d'Or ne zaman verilecek? Ballon d'Or saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Ballon d'Or adayları!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ballon d'Or ne zaman verilecek 2025? 2025 Ballon d'Or saat kaçta başlayacak? Ballon d'Or 2025 ödül töreni, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Théâtre du Châtelet sahnesinde gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Ballon d'Or 2025 ödül töreni, bu yıl da dünyanın dört bir yanından canlı yayınlanacak. Peki, Ballon d'Or ne zaman verilecek, 2025 Ballon d'Or saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2025 Ballon d'Or adayları kimler? Detaylar haberimizde...

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK?

69. Ballon d'Or ödül töreni 22 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek.

BALLON D'OR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Törenin Türkiye Saati ile (TSİ) 21:00 gibi başlaması bekleniyor. Türkiye'de henüz Ballon d'Or 2025'in canlı yayınının hangi kanalda olacağına dair kesin bir bilgi paylaşılmadı.

2025 BALLON D'OR ADAYLARI

Erkekler

Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Hollanda, Inter)

Serhou Guirassy (Gine, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (İsveç, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (İngiltere, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonya, Barselona)

Alexis Mac Allister (Arjantin, Liverpool)

Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)

Kylian Mbappé (Fransa, Real Madrid)

Scott McTominay (İskoçya, Napoli)

Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Fransa, Bayern)

Cole Palmer (İngiltere, Chelsea)

Pedri (İspanya, Barselona)

Raphinha (Brezilya, Barselona)

Declan Rice (İngiltere, Arsenal)

Fabián Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)

Virgil van Dijk (Hollanda, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)

Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Almanya, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (İspanya, Barselona)

Kadınlar

Sandy Baltimore (Fransa, Chelsea)

Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)

Lucy Bronze (İngiltere, Chelsea)

Klara Bühl (Almanya, Bayern)

Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)

Sofia Cantore (İtalya, Juventus/Washington Spirit)

Steph Catley (Avustralya, Arsenal)

Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City)

Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

Emily Fox (ABD, Arsenal)

Cristiana Girelli (İtalya, Juventus)

Esther González (İspanya, Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Norveç, Barselona)

Patri Guijarro (İspanya, Barselona)

Amanda Gutierres (Brezilya, Palmeiras)

Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)

Pernille Harder (Danimarka, Bayern)

Lindsey Heaps (ABD, OL Lyonnes)

Chloe Kelly (İngiltere, Manchester City/Arsenal)

Frida Leonhardsen Maanum (Norveç, Arsenal)

Marta (Brezilya, Orlando Pride)

Clara Mateo (Fransa, Paris FC)

Ewa Pajor (Polonya, Barselona)

Clàudia Pina (İspanya, Barselona)

Alexia Putellas (İspanya, Barselona)

Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)

Johanna Rytting Kaneryd (İsveç, Chelsea)

Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid)

Leah Williamson (İngiltere, Arsenal)

Erkekler Kopa Kupası Adayları

Ayyoub Bouaddi (Fransa, Lille)

Pau Cubarsí (İspanya, Barselona)

Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)

Estêvão (Brezilya, Palmeiras/Chelsea)

Dean Huijsen (İspanya, Bournemouth/Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (İngiltere, Arsenal)

Rodrigo Mora (Portekiz, Porto)

João Neves (Portekiz, Paris) Saint-Germain)

Lamine Yamal (İspanya, Barselona)

Kenan Yıldız (Türkiye, Juventus)

Kadınlar Kopa Kupası Adayları

Michelle Agyemang (İngiltere, Brighton)

Linda Caicedo (Kolombiya, Real Madrid)

Wieke Kaptein (Hollanda, Chelsea)

Vicky López (İspanya, Barselona)

Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Erkekler Yaşin Kupası Adayları

Alisson Becker (Brezilya, Liverpool)

Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)

Lucas Chevalier (Fransa, Lille/Paris Saint-Germain)

Thibaut Courtois (Belçika, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)

Jan Oblak (Slovenya, Atlético de Madrid)

David Raya (İspanya, Arsenal)

Matz Sels (Belçika, Nottingham Forest)

Yann Sommer (İsviçre, Inter)

Kadınlar Yaşin Kupası Adayları

Ann-Katrin Berger (Almanya, Gotham FC)

Cata Coll (İspanya, Barselona)

Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nijerya, Paris FC/Brighton)

Daphne van Domselaar (Hollanda, Arsenal)