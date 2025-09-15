Resmi Gazete'de bugün! 15 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Resmi Gazete 15 Eylül 2025 tarihli 33018. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 15 Eylül 2025 Pazartesi tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 08:42
Resmi Gazete bugün 15 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 15 Eylül Pazartesi tarihli 33018. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

15 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Iğdır Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

👉15 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

