CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 14 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 14 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 14 Eylül 2025 tarihli 33017. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 14 Eylül 2025 Pazar tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 09:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 14 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 14 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 14 Eylül Pazar tarihli 33017. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

14 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Botan Vadisi Milli Parkının Sınırlarının Ekli Harita ile Koordinat Listesinde Gösterildiği Şekilde Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10393)

–– 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10394)

–– 2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10395)

–– 2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10396)

–– Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Argıncık Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10397)

–– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Ordu İli, Altınordu İlçesi, Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10398)

YÖNETMELİKLER

–– Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Topkapı Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

👉14 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı
DİĞER
12 Dev Adam tarih yazma peşinde! Hedef Avrupa Şampiyonluğu...
CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası
Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü!
Usta kalemden Yalçın'a büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu! Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu! 09:21
Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman? Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman? 09:19
Kayserispor-Göztepe maçı detayları! Kayserispor-Göztepe maçı detayları! 09:12
F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı 09:07
Usta kalemden Yalçın'a büyük övgü! Usta kalemden Yalçın'a büyük övgü! 08:47
Bugünkü maçlar 14 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 14 Eylül 2025 08:38
Daha Eski
Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! 08:34
F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! 08:01
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:09
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:08
Sergen Yalçın: Ciddi derecede... Sergen Yalçın: Ciddi derecede... 23:45
Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! 23:45