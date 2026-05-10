2026 Dünya Kupası şarkısı dinle! Anlamı ve sözleri

Dünya Kupası denince akla gelen ilk isim olan Shakira, 12 yıllık bir aradan sonra turnuvanın ana sesi olmaya hazırlanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, resmi marşın "Dai Dai" olduğu açıklandı. Nijeryalı sanatçı Burna Boy ile güçlerini birleştiren Shakira, futbolun evrensel dilini bu kez Afro-Latin ritimleriyle dünyaya duyuracak. 14 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak olan şarkının tanıtım klibi Rio de Janeiro'daki ikonik Maracanã Stadyumu'nda çekildi. İşte "Dai Dai" şarkısının anlamı, nakarat sözleri ve turnuvaya dair son dakika gelişmeleri...

2026 DÜNYA KUPASI ŞARKISI NE OLDU?

FIFA ve sanatçılar tarafından 7 Mayıs 2026 tarihinde yapılan resmi duyuruya göre; 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı "Dai Dai" oldu. Şarkıyı Shakira & Burna Boy seslendiriyor.

ŞARKI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dünya Kupası şarkısı 14 Mayıs günü yayınlanacak.

Shakira sosyal medya hesabı X (eski adıyla Twitter) üzerinden ''Maracaná Stadyumu'ndan, işte @FIFAWorldCup Resmi Şarkısı 2026 olan "Dai Dai." 14 Mayıs'ta geliyor. Hazırız!'' duyurdu.

DÜNYA KUPASI ŞARKISI NE ANLATIYOR?

"We Are Ready" (Hazırız) sloganıyla tanıtılan şarkı, Afro-beat ritimleri ile Latin ezgilerini birleştiriyor. Shakira, tanıtım videosunda 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası projelerine atıfta bulunarak "Geri döndüm ve hazırız" mesajı verdi.

TURNUVANIN MÜZİKAL DÜNYASI

FIFA'nın bu yılki stratejisi tek bir şarkıyla sınırlı kalmayacak. "Dai Dai" ana marş olurken, soundtrack listesinde Jelly Roll & Carin Leon imzalı "Lighter" gibi farklı türlerden şarkılar da yer alacak. Ancak Shakira'nın projesi, turnuvanın global yüzü ve ana marşı olarak kabul ediliyor.