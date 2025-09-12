CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 12 Eylül 2025 Cuma Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 07:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Eylül 2025 Cuma canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

12 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,34 (Alış) - 41,35 (Satış)

EURO: 48,44 (Alış) - 48,58 (Satış)

STERLİN: 56,02 (Alış) - 56,30 (Satış)

1 DOLAR = 41,35 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉12 Eylül 2025 Cuma canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 4.853,94

◼Gram altın satış: 4.854,45

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 8.021,00

◼Çeyrek altın satış: 8.097,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 16.042,00

◼Yarım altın satış: 16.194,00

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 31.985,00

◼Tam altın satış: 32.240,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 32.500,00

◼Cumhuriyet altını satış: 32.990,00

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 32.797,00

◼Ata altın satış: 33.106,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Eylül Perşembe günü saat 18.05 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
G.Saray'dan Loyola için yeni teklif!
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'in yıldızları konuştu! "Kalbinin sesini dinle"
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
F.Bahçe'den Yunus Emre harekatı!
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... 06:43
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 00:10
Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! 00:10
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu 00:10
Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı 00:10
Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... 00:10
Daha Eski
Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri 00:10
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 00:10
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar 00:10
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 00:10
Osimhen'den büyük fedakarlık! Osimhen'den büyük fedakarlık! 00:10
Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! 00:10