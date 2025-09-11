KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? | KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınav sonuçları

2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sürecinde geri sayım sona erdi ve sınav maratonu resmen başladı. 26 Haziran'da başlayan ve 10 Temmuz'da tamamlanan başvuru sürecinin ardından, adaylar uzun bir hazırlık dönemini geride bırakıp sınav salonlarının yolunu tuttu. Yılda yalnızca bir kez yapılan KPSS Lisans sınavının ilk oturumu 9 Eylül Salı günü gerçekleşti ve üç oturumdan oluşacak bu süreçte ilk adım tamamlandı. Adaylar için sırada Alan Bilgisi oturumları var. 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak bu oturumlar, özellikle belirli meslek gruplarını hedefleyen adaylar için kritik bir öneme sahip. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilendirmeye göre, 2025 KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM üzerinden giriş yapabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilir, aynı zamanda ÖSYM'nin mobil uygulamalarını da kullanabilir.

KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR CEVAP ANAHTARI 2025

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek - Genel Kültür cevap anahtarı yayımlandı. Binlerce aday tarafından merakla beklenen soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşmak isteyen kişiler ise 17 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişim sağlayabilecek.