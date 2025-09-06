CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete'de bugün! 6 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 6 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 6 Eylül 2025 tarihli 33009. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 6 Eylül 2025 Cumartesi tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:53
Resmi Gazete'de bugün! 6 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

p>Resmi Gazete bugün 6 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Eylül Cumartesi tarihli 33009. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

6 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10375)

–– Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/6)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/7)

👉6 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

