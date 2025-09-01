CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 1 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 1 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 1 Eylül 2025 tarihli 33004. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 1 Eylül Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 09:32
Resmi Gazete'de bugün! 1 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 1 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 1 Eylül Pazartesi tarihli 33004. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

1 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2020/27959 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/5/2025 Tarihli ve 2020/29242 Başvuru Numaralı Kararı

👉1 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

