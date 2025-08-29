CANLI SKOR ANA SAYFA
Bim 29 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim 29 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra elektronik, mutfak ve çeyiz ihtiyaçlarınızı da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 29 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 09:32
Bim 29 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

İnvertor Kaynak Makinası: 4.500 TL
Proware Sıcak Hava Tabancası: 649 TL
Eğe Seti: 549 TL
Somun Adaptör Seti: 109 TL
Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi: 119 TL
Mini Kolastar Testeresi: 199 TL

Bim 29 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Keysmart Mini Buzdolabı 85 L: 4.990 TL
Range Vantilatör 5 Kanat 55 W: 1.190 TL
Arnica Blender Seti: 1.490 TL
Kumtel Mini Fırın: 2.150 TL
Kumtel Vakum Makinesi: 1.250 TL
Kumtel Kablolu Şarjlı Sprey Mop: 1.990 TL
Homend 1351H Waffke Makinesi: 1.490 TL
Philips Saç Kurutma Makinesi: 799 TL
Üflemeli Saç Şekillendirme Seti: 1.290 TL

Bim 29 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV: 16.990 TL
Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 8GB/128GB: 15.990 TL
TCL 43 İnç Full HD Qled Android TV: 43S5K: 12.450 TL
Akıllı Saat: 499 TL
Kablosuz Speaker: 375 TL
Kulaküstü Kulaklık: 749 TL

Bim 29 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Dienni 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 1.890 TL
Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık: 1.890 TL
Kapaklı Leğen 10 L: 109 TL
Yumurta Saklama Kabı 15'li: 55 TL
Bardaklı Sürahi Seti: 99 TL
Antik Kase Seti 3'lü: 139 TL

Bim 29 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Wexta Çocuk Valiz: 799 TL
PP Valiz Çeşitleri: Büyük/Orta/Küçük Boy: 875/755/685 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 279 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 199 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi: 65 TL
Silikon Yastık: 119 TL
BabuCo Bebek Alez: 99 TL

Bim 29 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri
1150 cc: 119 TL
720 cc: 89 TL
700 cc: 99 TL
400 cc: 69 TL
375 cc: 65 TL
Lav Vega Kase: 22,50 TL
Boncuk Kenarlı Kase: 219 TL
Boncuklu Fincan Seti: 549 TL
Benante Mottolu Kupa: 199 TL

