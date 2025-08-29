Bim 29 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

İnvertor Kaynak Makinası: 4.500 TL
Proware Sıcak Hava Tabancası: 649 TL
Eğe Seti: 549 TL
Somun Adaptör Seti: 109 TL
Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi: 119 TL
Mini Kolastar Testeresi: 199 TL
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İnvertor Kaynak Makinası: 4.500 TL
Keysmart Mini Buzdolabı 85 L: 4.990 TL
Range Vantilatör 5 Kanat 55 W: 1.190 TL
Arnica Blender Seti: 1.490 TL
Kumtel Mini Fırın: 2.150 TL
Kumtel Vakum Makinesi: 1.250 TL
Kumtel Kablolu Şarjlı Sprey Mop: 1.990 TL
Homend 1351H Waffke Makinesi: 1.490 TL
Philips Saç Kurutma Makinesi: 799 TL
Üflemeli Saç Şekillendirme Seti: 1.290 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV: 16.990 TL
Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 8GB/128GB: 15.990 TL
TCL 43 İnç Full HD Qled Android TV: 43S5K: 12.450 TL
Akıllı Saat: 499 TL
Kablosuz Speaker: 375 TL
Kulaküstü Kulaklık: 749 TL