Ege'de korkutan deprem | Balıkesir yine sallandı! AFAD şiddetini duyurdu

Balıkesir güne depremle başladı. Sabahın ilk saatlerinde kaydedilen deprem Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilirken Balıkesir'in ardından bir deprem de Çanakkale'de kaydedildi. Çevre illerden hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı depremin şiddetini araştırıyor. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE 4,4'LÜK DEPREM

27 Ağustos Çarşamba günü, saat 05.48'de meydana gelen depremin şiddetini AFAD, 4,4 olarak duyurdu. Yerin 10.12 km derinliğinde kaydedilen sarsıntı, bölgede ve çevre illerde kısa süreli paniğe sebep olurken Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin şiddetini 4,5 olarak ölçtü. Daha sonra Kandilli Rasathanesi büyüklüğü güncelleyerek 4,2 olarak açıkladı. Bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

BİR DEPREM DE ÇANAKKALE'DE

Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntının ardından bir deprem de Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaydedildi. Kandilli'nin 05.48'de, 3,4 şiddetinde gerçekleştiğini belirttiği sarsıntının boyutunu AFAD ise 2,8 olarak açıkladı.

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli depremin şiddeti 6,1 olarak açıklanmıştı. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Sındırgı ilçesindeki bir bina yıkıldı. Yıkılan binanın enkazından 4 kişi sağ olarak kurtarılırken 81 yaşındaki bir vatandaş ise hayatını kaybetti. 10 Ağustos'tan bu yana bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.