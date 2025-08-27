CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ege'de korkutan deprem | Balıkesir yine sallandı! AFAD şiddetini duyurdu

Ege'de korkutan deprem | Balıkesir yine sallandı! AFAD şiddetini duyurdu

Balıkesir'de sabahın ilk saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. 27 Ağustos Çarşamba günü, saat 05.48'de kaydedilen ve merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem çevre illerden de hissedildi. 10 Ağustos'ta yaşanan 6,1 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar hız kesmeden devam ediyor. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilerle son dakika depremleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:19 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 07:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ege'de korkutan deprem | Balıkesir yine sallandı! AFAD şiddetini duyurdu

Balıkesir güne depremle başladı. Sabahın ilk saatlerinde kaydedilen deprem Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilirken Balıkesir'in ardından bir deprem de Çanakkale'de kaydedildi. Çevre illerden hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı depremin şiddetini araştırıyor. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE 4,4'LÜK DEPREM

27 Ağustos Çarşamba günü, saat 05.48'de meydana gelen depremin şiddetini AFAD, 4,4 olarak duyurdu. Yerin 10.12 km derinliğinde kaydedilen sarsıntı, bölgede ve çevre illerde kısa süreli paniğe sebep olurken Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin şiddetini 4,5 olarak ölçtü. Daha sonra Kandilli Rasathanesi büyüklüğü güncelleyerek 4,2 olarak açıkladı. Bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

BİR DEPREM DE ÇANAKKALE'DE

Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntının ardından bir deprem de Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaydedildi. Kandilli'nin 05.48'de, 3,4 şiddetinde gerçekleştiğini belirttiği sarsıntının boyutunu AFAD ise 2,8 olarak açıkladı.

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli depremin şiddeti 6,1 olarak açıklanmıştı. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Sındırgı ilçesindeki bir bina yıkıldı. Yıkılan binanın enkazından 4 kişi sağ olarak kurtarılırken 81 yaşındaki bir vatandaş ise hayatını kaybetti. 10 Ağustos'tan bu yana bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Akanji transferinde flaş gelişme!
F.Bahçe'den Catamo'ya dev teklif!
DİĞER
Ortak tutkuları spor! Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin bilinmeyeleri...
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
F.Bahçe'de hedef Devler Ligi!
G.Saray'da Barış Alper zirvesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo transferinde kriz! Zaniolo transferinde kriz! 00:24
Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! 00:24
G.Saray Bissouma'da sona yakın! G.Saray Bissouma'da sona yakın! 00:24
Bruno Lage'den Kerem açıklaması! Bruno Lage'den Kerem açıklaması! 00:24
Tiago Djalo İstanbul'a geldi! Tiago Djalo İstanbul'a geldi! 00:24
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:24
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! 00:24
G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! 00:24
F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı 00:24
Cuesta transferine iptal şoku! Cuesta transferine iptal şoku! 00:24
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:24
Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:24