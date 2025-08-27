CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 27 Ağustos nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 27 Ağustos nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 27 Ağustos Çarşamba | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 27 Ağustos 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 08:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 27 Ağustos nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 27 AĞUSTOS? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 27 Ağustos Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

AFAD duyurdu: Ege Bölgesi güne depremle başladı | TIKLA - OKU

27 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'da Onana iddiası!
Akanji transferinde flaş gelişme!
DİĞER
Ortak tutkuları spor! Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin bilinmeyeleri...
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
F.Bahçe'de hedef Devler Ligi!
G.Saray'da Barış Alper zirvesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-Kanada voleybol maçı detayları! Türkiye-Kanada voleybol maçı detayları! 08:41
Bugünkü maçlar 27 Ağustos Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 27 Ağustos Çarşamba 2025 08:33
Zaniolo transferinde kriz! Zaniolo transferinde kriz! 00:24
Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! 00:24
G.Saray Bissouma'da sona yakın! G.Saray Bissouma'da sona yakın! 00:24
Bruno Lage'den Kerem açıklaması! Bruno Lage'den Kerem açıklaması! 00:24
Daha Eski
Tiago Djalo İstanbul'a geldi! Tiago Djalo İstanbul'a geldi! 00:24
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:24
Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! 00:24
G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! 00:24
F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı 00:24
Cuesta transferine iptal şoku! Cuesta transferine iptal şoku! 00:24