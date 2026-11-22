2026 YDS/2 soru ve cevapları yayımlandı mı, PDF ekranı nereden açılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ikinci oturumu 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavın 13.15'te tamamlanmasının ardından adayların gündeminde soru kitapçığı ve cevap anahtarı yer aldı. Yabancı dil seviyelerini ölçmek için sınava katılan adaylar, doğru ve yanlış cevaplarını kontrol edebilmek amacıyla ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamaları araştırmaya başladı. ÖSYM'nin sınav sonrası uygulamasında temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının belirli bir bölümü kamuoyuna açılıyor. Soruların tamamı ise sınava katılan adayların erişimine, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden belirli süreyle sunulabiliyor. Bu nedenle adayların hem ÖSYM duyurularını hem de AİS ekranını kontrol etmesi gerekiyor.

2026 YDS/2 SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

22 Kasım 2026 saat 14.40 itibarıyla ÖSYM'nin duyurularında YDS/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının tamamının yayımlandığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Sınav sonrasında PDF erişimi için kurumun resmi duyurusunun takip edilmesi gerekiyor.

Adayların dikkat etmesi gereken nokta, kamuya açık olarak yayımlanan yüzde 10'luk bölüm ile sınava giren adaylara sunulan tam soru kitapçığının farklı erişim yöntemlerine sahip olmasıdır.

ÖSYM, 22 Kasım 2026 saat 13.50 itibarıyla 2026-YDS/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Kamuya açık PDF'ler sınavın yüzde 10'luk bölümünü içeriyor. Sınava katılan adaylar ise soruların tamamına AİS üzerinden ulaşabiliyor.

YDS/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF EKRANI

Adaylar, sınava girdikleri dile göre ÖSYM'nin yayımladığı PDF bağlantılarını kullanabilir:

Almanca soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Arapça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Fransızca soru kitapçığı ve cevap anahtarı

İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

SORULARIN TAMAMINA NASIL ULAŞILIR?

Sınava katılan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak tüm soruları görüntüleyebilir.