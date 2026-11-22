Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım Salı günü saat 20:45'te İngiliz ekibi Aston Villa'ya karşı evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman tek pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar 23 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.