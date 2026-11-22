Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Ara transfer döneminde...
Galatasaray, ara transfer döneminde yıldız futbolcuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte beklediği forma şansını bulamayan oyuncunun transfer planı netlik kazandı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 15:14
Öte yandan oyuncunun bonservisini elinde bulunduran kulübün de mevcut durumdan memnun olmadığı belirtildi.
Düzenli forma giymesi amacıyla Galatasaray'a gönderilen genç yıldız adayı, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar yalnızca bir maçta görev alabildi.
Söz konusu karşılaşmada 21 dakika sahada kalan genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Almanya'ya dönmesi halinde Leipzig'in oyuncuyu daha fazla süre alabileceği başka bir kulübe kiralamayı düşündüğü kaydedildi.
Alman temsilcisi, genç stoperin performansını geliştirerek sezon sonunda Galatasaray'ın 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmasını umuyordu.
Ancak yaşanan gelişmelerin ardından bu transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça azaldığı ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen ve değer kaybı yaşamasından endişe edilen söz konusu isim ise El Chadaille Bitshiabu.
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