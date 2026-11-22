"POCHETTINO ENERJİK VE TALEPKAR BİRİ" Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fernandes, "Takıma enerji getirmek istiyor. Çok olumlu, çok güçlü ve aynı zamanda katı birisi. Kulübün başarılı olmasını o kadar çok istiyor ki bu isteği konuşma tarzından ve bizden beklentilerinden oldukça açık ve net bir şekilde anlaşılıyor." dedi.