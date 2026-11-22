Bruno Fernandes'ten transfer açıklaması: Ayrılma fırsatım vardı!
Transferde adı Galatasaray ile anılan Bruno Fernandes, geleceğine dair yapmış olduğu o açıklamalar ile gündem oldu. Portekizli yıldız, Manchester United'ın sözleşme yenileme teklifini beklettiğini söylerken "Ayrılmak istesem Manchester'dan sıcak yerlere gidebilirdim" ifadesi ile dikkat çekti. İşte o açıklamalar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 12:08
Tecrübeli orta saha, Manchester United'ın önceliğinin yeniden maçlar kazanmak olması gerektiğini vurgularken mevcut durumda sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunmasının doğru olmadığını dile getirdi.
"DAHA SICAK BİR YERDE OLABİLİRDİM"
Portekizli yıldız ayrıca, "Her zaman ayrılma şansım vardı. Manchester'dan çok daha sıcak bir yerde olabilirdim." sözleri ile dikkat çekti.
ASTRONOMİK RAKAMI REDDETMİŞTİ
Bruno Fernandes, geçtiğimiz yıl Al-Hilal'in sunduğu ve haftalık 300 bin euro maaş içeren devasa teklifi reddettiğini açıklamıştı. Suudi ekibi, Manchester United'a ise 120 milyon euro'ya yakın bir ödeme yapmaya hazırdı.
G.SARAY'IN TEMASLARI...
Ayrıca Sky Sports'ta yer alan haberde, Galatasaray'ın da geride kalan yaz transfer döneminde bir girişimde bulunduğu fakat kulüp tarafından kararlı bir şekilde "satılık değil" yanıtı aldığı aktarıldı.
Yaşanan bu gelişmelere de atıfta bulunarak konuşmasına devam eden Fernandes, basında yer alan "daha fazla para istedi" iddialarını sert bir dille reddetti.
"ÇOK DAHA FAZLA KAZANABİLİRDİM"
Deneyimli futbolcu, "Daha fazla para isteseydim, burada olmazdım. Manchester United'da kazandığımdan çok daha fazla para kazanabileceğim başka yerler vardı." ifadelerini kullandı.
Fernandes ayrıca yaşanan zorluklara rağmen hedeflerinin değişmediğini, "Hala Manchester United ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum." sözleriyle vurguladı.
"POCHETTINO ENERJİK VE TALEPKAR BİRİ"
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fernandes, "Takıma enerji getirmek istiyor. Çok olumlu, çok güçlü ve aynı zamanda katı birisi. Kulübün başarılı olmasını o kadar çok istiyor ki bu isteği konuşma tarzından ve bizden beklentilerinden oldukça açık ve net bir şekilde anlaşılıyor." dedi.
CARRICK İLE PROBLEMİMİZ YOKTU
Öte yandan eski teknik direktörü Michael Carrick ile arasında problem olduğuna yönelik basında çıkan iddialara da, "Bournemouth maçında beni ilk 11'de başlatmayacağını söyledi. Bunun sebebinin Como maçından sonra yaptığım açıklamalar olup olmadığını sorduğumda, 'Sana kızgın değilim Bruno, takım için en doğru olanı yaptım.' dedi. Eğer kişisel bir problemimiz olsa sonraki maça ilk 11'de başlamazdım." sözleriyle yanıt verdi.
MANCHESTER UNITED KARİYERİ
2020 yılının Ocak ayında Sporting'den Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes, Premier Lig ekibi ile toplamda 341 resmi karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli orta saha, bu maçlarda 113 kez fileleri sarsarken 111 defa golü getiren pası kaydetti.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Portekizli yıldızın Ada ekibindeki geleceğine ilişkin yaşanacak gelişmeler büyük bir dikkatle takip ediliyor.
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