Bursaspor-Sivasspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Bursaspor-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor karşı karşıya gelecek. Ligde zirvede bulunan yeşil-beyazlı ekip, kendi sahasında kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Sezonun ilk bölümünde istediği sonuçları almakta zorlanan Sivasspor ise Bursa deplasmanında puan ya da puanlar kazanarak çıkış arayacak.

BURSASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BURSASPOR-SİVASSPOR HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından izlenebilir.

BURSASPOR LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Bursaspor, geride kalan 14 haftada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, maç öncesinde lig sıralamasının zirvesinde bulunuyor.

Son haftalarda başarılı bir grafik ortaya koyan Bursaspor, Sivasspor karşısında da kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Taraftarının önünde oynayacak olan Bursa temsilcisi, saha avantajını değerlendirerek puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

SİVASSPOR DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Ekenler Beton Sivasspor, sezonun geride kalan bölümünde istediği sonuçları almakta zorlandı. 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 13 puanla 18. sırada bulunuyor.

Bursaspor karşısında zorlu bir sınava çıkacak olan Sivasspor, deplasmandan puanla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

BURSASPOR-SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Kadir Beyaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak.

BURSASPOR-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)

🐊 MAÇ GÜNÜ 🗓️ 15. Hafta 🆚 Sivasspor 🕓 19:00 🏟️ Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu 📺 TRT Spor / Bein Sports 2 📲 BSvSS https://t.co/OdA9aSKb47 — Bursaspor (@BursasporSk) November 21, 2026