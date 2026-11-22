Hull City-Brighton & Hove Albion maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier League'in 11. haftasında Hull City ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geliyor. Sergej Jakirovic yönetimindeki ev sahibi ekip, uzun süren galibiyet hasretini taraftarı önünde sona erdirmek istiyor. Fabian Hürzeler'in çalıştırdığı Brighton & Hove Albion ise başarılı sezon başlangıcını sürdürerek zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Hull City-Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, Ferdi Kadıoğlu forma giyecek mi? İşte ayrıntılar...

HULL CITY-BRIGHTON & HOVE ALBION MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City-Brighton & Hove Albion maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Premier League'in 11. haftasındaki karşılaşma, İngiltere'nin Hull kentinde bulunan MKM Stadyumu'nda oynanacak.

HULL CITY-BRIGHTON & HOVE ALBION MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier League'deki Hull City-Brighton & Hove Albion mücadelesi, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

HULL CITY VE BRIGHTON & HOVE ALBION LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Brighton & Hove Albion, Premier League'de çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 puana ulaştı. İkinci sırada bulunan konuk ekip, lider Arsenal'i takibini sürdürüyor.

Hull City ise 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 11 puanla 14. sırada yer alan ev sahibi, son sekiz lig maçında galibiyet elde edemedi.

FERDİ KADIOĞLU HULL CITY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Hull City maçı öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyebilecek durumda olduğunu açıkladı. Milli futbolcu, teknik heyetin değerlendirebileceği isimler arasında bulunuyor.

HULL CITY-BRIGHTON & HOVE ALBION MAÇININ HAKEMİ KİM?

MKM Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Peter Bankes yönetecek. Bankes'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Blake Antrobus üstlenecek.

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