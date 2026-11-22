Juventus-Venezia maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Juventus-Venezia maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A'da 12. hafta heyecanı Juventus ile Venezia arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Torino temsilcisi, Allianz Stadium'da taraftarının önüne çıkarken ligdeki puan kayıplarını telafi etmeyi ve üst sıralardaki yarışta iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Venezia ise zorlu deplasmanda alacağı puan veya puanlarla ligde kalma mücadelesine katkı sağlamanın hesaplarını yapıyor.

JUVENTUS-VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?

22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak.

JUVENTUS-VENEZIA HANGİ KANALDA?

Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

JUVENTUS-VENEZIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Torino'daki Allianz Stadium'da oynanacak.

JUVENTUS-VENEZIA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Alberto Arena yönetecek.

JUVENTUS'TA HEDEF ÜÇ PUAN

Juventus, Serie A'da istikrarlı sonuçlar almak ve üst sıralardaki takımlarla arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip, milli takım arasından önce Fiorentina ile 2-2 berabere kalmış, Napoli'yi 2-0 mağlup etmiş ve Genoa deplasmanında 2-0 kaybetmişti.

Teknik heyet, Venezia karşısında özellikle iç saha avantajını kullanarak galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Takımın son haftalardaki inişli çıkışlı performansını geride bırakması açısından bu karşılaşma önem taşıyor.

VENEZIA TORINO DEPLASMANINDA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Venezia, Juventus karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sezonun bu bölümünde istediği sonuçları almakta zorlanan konuk ekip, Torino'dan puan çıkararak ligdeki konumunu iyileştirmek istiyor.

Juventus karşısında savunma disiplinini korumak ve yakalayacağı fırsatları değerlendirmek Venezia'nın öncelikli hedefleri arasında bulunuyor.

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