Resmi Gazete'de bugün! 27 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Ziraat Türkiye Kupası
Resmi Gazete 27 Ağustos 2025 tarihli 32999. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 27 Ağustos Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 09:08
Resmi Gazete bugün 27 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 27 Ağustos Çarşamba tarihli 32999. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

27 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10258)

–– İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10259)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10260)

–– Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10261)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 10262)

YÖNETMELİKLER

–– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ve Buna İlişkin Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği

ANA STATÜLER

–– Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

–– Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/25)

–– Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/30)

KURUL KARARI

–– Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 26/8/2025 Tarihli ve 2025/1 Sayılı Kararı

👉27 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2024 Tarihli ve 2020/33426 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/12/2024 Tarihli ve 2021/60615 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/12/2024 Tarihli ve 2021/31504 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

