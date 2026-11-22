Barcelona-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Hansi Flick yönetiminde liderlik koltuğunda bulunan Katalan ekibi, milli aranın ardından taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Villarreal ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Peki, Barcelona-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, eksik futbolcular kimler? İşte ayrıntılar...

BARCELONA-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona-Villarreal maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. İspanya La Liga'nın 13. haftasındaki mücadele, Barcelona'nın sahası Spotify Camp Nou'da oynanacak.

Karşılaşma, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

BARCELONA VE VILLARREAL LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Barcelona, 2026-2027 sezonunda oynadığı 12 La Liga maçında 11 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 33 puana ulaştı. Hansi Flick'in öğrencileri, Villarreal karşılaşmasına lider olarak çıkıyor.

Villarreal ise 12 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Topladığı 15 puanla 8. sırada bulunan konuk ekip, Barcelona deplasmanında üst sıralara yaklaşmak istiyor.

BARCELONA-VILLARREAL MAÇINDA EKSİKLER KİMLER?

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, karşılaşma öncesindeki açıklamasında Jules Kounde ve Frenkie de Jong'un oynayabilecek durumda olduğunu belirtti. Sakatlığını geride bırakan Dani Olmo da teknik heyetin değerlendirebileceği isimler arasına döndü.

Andreas Christensen'in yaklaşık iki maç daha forma giyememesi beklenirken, Pau Cubarsí'nin yaşadığı fiziksel rahatsızlık nedeniyle durumunun değerlendirilmesi gerekiyor. İlk 11 tercihleri maç öncesinde kesinleşecek.