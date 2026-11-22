Konyaspor-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında siyah-beyazlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıralardaki yerini korumak isteyen Beşiktaş, zorlu Konya deplasmanından üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Ev sahibi Konyaspor ise taraftarının desteğiyle güçlü rakibini mağlup ederek kötü gidişata son vermek istiyor. 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri, eksikleri, canlı skor ve maç anlatımı haberimizde...

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

22 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlılarda Konyaspor karşılaşması öncesinde önemli bir eksik bulunuyor. Gençlerbirliği maçında sarı kart gören kaptan Orkun Kökçü, cezalı duruma düştüğü için Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR REKABETİNDE 51. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde 51. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 50 lig mücadelesinde siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor.

Paylaşılan karşılaşma istatistiklerine göre:

Beşiktaş galibiyeti: 29

Konyaspor galibiyeti: 7

Beraberlik: 14

Beşiktaş'ın attığı gol: 96

Konyaspor'un attığı gol: 45

Beşiktaş, rakibiyle oynadığı maçlarda hem galibiyet hem de gol sayısında önemli bir üstünlük kurdu.

BEŞİKTAŞ KONYA DEPLASMANINDA NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

Siyah-beyazlılar, Konyaspor'a konuk olduğu 25 lig maçında 10 galibiyet elde etti. Konya'daki karşılaşmaların 10'u beraberlikle sonuçlanırken ev sahibi ekip 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu mücadelelerde Beşiktaş 37 gol atarken Konyaspor 28 golle karşılık verdi. İstatistikler, siyah-beyazlıların deplasmanda da rakibine karşı üstün olduğunu gösteriyor.

BEŞİKTAŞ'IN KONYASPOR KARŞISINDAKİ EN FARKLI GALİBİYETİ

Beşiktaş, 1992-1993 sezonunda İstanbul'da oynanan karşılaşmada Konyaspor'u 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı galibiyetlerinden birini aldı. Konyaspor ise siyah-beyazlılara karşı en farklı galibiyetini 2020-2021 sezonunda elde etti. Yeşil-beyazlılar, o mücadelede Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Uğurcan, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Diogo, Colley, Muleka.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Ndidi, Olaitan, Trossard, Vlahovic.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ET

Maç Forması | 𝐏𝐀𝐘𝐢𝐓𝐀𝐇𝐓 #KNYvBJK https://t.co/kOLNIebQ9w — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) November 22, 2026

✨ Forma kiti ⬆️ Kırmızı ⬇️ Kırmızı KNY 🆚 BJK https://t.co/LS0NXktNRC — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 22, 2026

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 T. Konyaspor 🕓 16.00 🏆 Trendyol Süper Lig #12 🏟 Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/61uPEtu6eA — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 22, 2026