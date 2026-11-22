Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Alfred Schreuder yönetiminde çıkış yakalayan lacivert-beyazlılar, kendi sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Son dört lig maçını kaybeden Alanyaspor ise yeni teknik direktörü Uğur Uçar yönetiminde kötü gidişata son vermek için sahaya çıkıyor.

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Rak-Sakyi, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Benedyczak, Hajradinovic

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Hadergjonaj, İbrahim Kaya, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, Hagi, Duarte, Ui-jo

KASIMPAŞA-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor arasındaki nefes kesen mücadele, 22 Kasım Pazar günü saat 16:00'da başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.