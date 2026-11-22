MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye'nin 22 Kasım 2026 Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde haftanın eleme heyecanı yaşanacak. Yarışmada bir hafta boyunca gerçekleştirilen takım oyunları ve bireysel dokunulmazlık mücadelelerinin ardından eleme potasına giren dört isim belli oldu. Şükran, Tolgahan, Şadi ve Armağan, MasterChef'teki yolculuklarına devam edebilmek için son kez tezgâh başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en düşük performansı gösteren yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek. İzleyiciler ise "MasterChef kim elendi?", "22 Kasım en az puanı kim aldı?" ve "MasterChef'te kim gitti?" sorularına yanıt arıyor.

MASTERCHEF 22 KASIM KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 22 Kasım Pazar günü yapılacak eleme gecesinde Şükran, Tolgahan, Şadi ve Armağan yarışacak. Dört yarışmacı, şeflerin belirleyeceği yemekleri hazırlayarak yarışmada kalmaya çalışacak.

Eleme gecesinin ardından en düşük performansı gösteren yarışmacı MasterChef'e veda edecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Haftanın dokunulmazlık oyunları ve takım oylamaları sonucunda eleme potasına giren isimler şöyle:

Şükran

Tolgahan

Şadi

Armağan

MASTERCHEF 21 KASIM'DA NELER YAŞANDI?

21 Kasım Cumartesi akşamı MasterChef'te haftanın son takım dokunulmazlığı oynandı. Mücadeleyi Mavi Takım kazandı. Kırmızı Takım'da ise bireysel dokunulmazlık oyununda Nilay başarılı oldu.

İtalyan mutfağından Gnocchi alla Sorrentina hazırlanan bireysel oyunda şeflerin beğenisini kazanan Nilay, eleme potasına girmekten kurtuldu.