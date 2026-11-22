Trabzonspor-Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında futbolseverleri Trabzon'da önemli bir mücadele bekliyor. Şampiyonluk yarışını sürdüren bordo-mavililer, Papara Park'ta Eyüpspor'u ağırlayacak. Ligde oynadığı son altı karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, taraftarının desteğiyle serisini devam ettirerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor. Sezonun geride kalan 11 haftasında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Thomas Reis yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, özellikle son haftalarda hücumdaki üretkenliği ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Konuk ekip Eyüpspor'da ise işler yolunda gitmiyor. Ligde yalnızca bir galibiyeti bulunan İstanbul temsilcisi, son sekiz karşılaşmasını mağlubiyetle tamamladı. Üç puanla son sırada yer alan Eyüpspor, Trabzon deplasmanında hem kötü serisini bitirmek hem de rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte Trabzonspor-Eyüpspor maçının yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve karşılaşma öncesindeki son gelişmeler...

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

22 Kasım 2026 Pazar günü Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR HANGİ KANALDA?

Hakem Gürcan Hasova'nın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI?

Trabzonspor'da Eyüpspor karşılaşması öncesinde bazı oyuncuların sağlık ve ceza durumları teknik heyetin kadro planlamasını etkiliyor.

Chibuike Nwaiwu, cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıklarını büyük ölçüde atlatan Batagov, Dju ve Malinovskyi'nin ise karşılaşmada riske edilmemesi bekleniyor. Okay Yokuşlu'nun tedavisi devam ederken Aral Şimşir ve Cihan Çanak'ın kadroda yer alma ihtimali düşük görünüyor.

TRABZONSPOR'UN KAÇ MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR?

Bordo-mavililer ligde üst üste altı maç kazandı.

EYÜPSPOR TRABZONSPOR'U DAHA ÖNCE YENDİ Mİ?

Paylaşılan rekabet verilerine göre iki takımın Süper Lig'deki dört karşılaşmasında Eyüpspor galibiyet elde edemedi.

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYOR

Trabzonspor, ligde oynadığı son altı karşılaşmanın tamamını kazanarak önemli bir çıkış yakaladı. Bordo-mavililer, Thomas Reis'in takımın başındaki ilk maçına çıktığı altıncı haftadan bu yana 18 puan topladı.

Aynı süreçte beş karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz ekibi, 30 net gol pozisyonu üreterek hücum gücünü de ortaya koydu.

Trabzonspor, Eyüpspor karşısında kazanması halinde galibiyet serisini yedi maça çıkaracak. Bordo-mavililer, sekiz maçlık daha uzun galibiyet serisini en son Ekim-Aralık 2021 döneminde yakalamıştı.

EYÜPSPOR'UN TRABZONSPOR KARŞISINDA GALİBİYETİ BULUNMUYOR

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de dört kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin üçünü Trabzonspor kazanırken bir karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Eyüpspor, bordo-mavililere karşı henüz galibiyet elde edemediği gibi bu maçlarda gol sevinci de yaşayamadı.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR CANLI SKOR VE MAÇ TAKİP EKRANI

Karşılaşmayı canlı izleyemeyen futbolseverler, fotomac.com.tr üzerinden dakika dakika gelişmeleri takip edebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Fabinho, Muci, Salah, Saviolo, Onuachu.

Eyüpspor: Moldovan, Ömer, El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga, Raux Yao, Sabiri, Yusuf, Pintor, Abdullah.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR CANLI SKOR EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Takımımız bugün '𝐂̧𝐮𝐛𝐮𝐤𝐥𝐮' formamız ile sahada ❤️💙 #TSvEYP — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 22, 2026

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Eyüpspor ⏰ 19.00 🏟 Papara Park 📲 #TSvEYP @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/oCAE1BOYcg — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 21, 2026

⚽ Maç Günü 🏆 Trendyol Süper Lig 🗓 12. Hafta 🆚 Trabzonspor 🕖 19.00 🏟 Papara Park 📺 beIN SPORTS 1 #TSvEYP https://t.co/omAkpcg1Po — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) November 22, 2026