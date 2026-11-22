Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede öncesinde Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

BUGÜN HER ŞEYİ ÇOK İYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR

"Milli aradan sonra maçlar zor ve tehlikeli olur. Oyuncular yorgun olabilir. Bazı oyuncular cuma günü geldi. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün her şeyi çok iyi yapmamız gerekiyor. Alacağımız 3 puan var. Çok iyi maç çıkartmamız gerekiyor. Konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor."

EMİRHAN'I RİSKE ATMAK İSTEMEDİK

"Emirhan'ın hafif bir kas ağrısı vardı, hafif bir ağrı vardı. Bugün riske atmak istemedik. Perşembe gününe hazır olmasını istedik. Risk almak istemediğimiz için kadroda yok.

POKU İÇİN BUGÜN BİR FIRSAT VAR

"Poku için bugün bir fırsat var. Bugün şans verdim kendisine. Hızlı, birebirleri iyi olan bir oyuncu. Umarım bugün iyi iş çıkaracaktır."