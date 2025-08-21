e-YDS sınav giriş belgesi sorgula | e-YDS 2025/9 sınav giriş yeri sorgulama ekranı

e-YDS 2025/9 (İngilizce) sınavına girecek adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Akademik kariyer, kamu personeli dil tazminatı veya lisansüstü eğitim başvuruları için önemli bir adım olan e-YDS, İngilizce dil yeterliliğini ölçmek isteyen adaylar için 23 Ağustos tarihinde uygulanacak. ÖSYM, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2025/9 (İngilizce) sınavına başvuran adayların sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü düzenlenecek olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), İngilizce dil yeterliliğini bilgisayar ortamında test etmek isteyen adaylar için önemli bir sınav olarak öne çıkıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, sınav yerlerinin ve salon atamalarının tamamlandığı belirtildi. Adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Sınav giriş belgeleri, sınavın yapılacağı bina ve salon bilgilerinin yanı sıra sınav günü dikkat edilmesi gereken kuralları da içeriyor. Adayların, sınav günü sabah 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

e-YDS NE İŞE YARAR?

e-YDS, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) elektronik ortamda uygulanan versiyonu olarak, kamu personeli dil tazminatı, akademik kadrolara atanma veya lisansüstü eğitim başvuruları gibi alanlarda dil yeterliliğini kanıtlamak isteyenler için düzenleniyor. Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecek. Toplam 80 sorudan oluşan sınav, 180 dakika sürecek ve adayların İngilizce okuma, anlama, kelime bilgisi ve dilbilgisi becerilerini ölçecek.