Resmi Gazete'de bugün! 20 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Ziraat Türkiye Kupası
Resmi Gazete 20 Ağustos 2025 tarihli 32992. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 20 Ağustos Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 08:31
Resmi Gazete bugün 20 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 20 Ağustos Çarşamba tarihli 32992. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

20 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bingöl Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 1 ve 3. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

👉20 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

