CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 21 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 21 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 21 Ağustos 2025 tarihli 32993. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 21 Ağustos Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 09:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 21 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 21 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 21 Ağustos Perşembe tarihli 32993. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

21 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Topkapı Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2019/13250 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2021/10961 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2021/55273 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2019/23175 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2021/8194 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2021/32172 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2022/54505 Başvuru Numaralı Kararı

👉21 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
İBB'den şehir trafiğine büyük darbe!
Aydın'da rantın "Ağbaba'sı var! Çerçioğlu'na CHP rozeti attıran yapı deşifre: Kuşadası'nda çökülen arsalar... Didim'de kapatılan araziler
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama!
Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında! Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında! 09:41
Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı detayları! Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı detayları! 09:33
Beşiktaş orta sahasını buldu! Beşiktaş orta sahasını buldu! 09:12
Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 21 Ağustos Perşembe 2025 08:39
Maçın ardından flaş yorum! "Sanki Avrupa Ligi bize daha uygun" Maçın ardından flaş yorum! "Sanki Avrupa Ligi bize daha uygun" 08:18
Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! Mourinho'dan Kerem transferi hakkında açıklama! 01:06
Daha Eski
Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! Benfica'dan maç sonu Kerem açıklaması! 01:06
Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! Jose Mourinho: Maçı bir takım kazanmak istedi! 01:06
Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı Kanarya tur umutlarını Portekiz'e bıraktı 01:06
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! 01:06
Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! Kerem'den kendisini alkışlayan taraftara yanıt! 01:06
Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! Rui Costa’dan F.Bahçe'ye şok! 01:06