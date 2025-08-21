Resmi Gazete'de bugün! 21 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Resmi Gazete bugün 21 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 21 Ağustos Perşembe tarihli 32993. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

21 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Topkapı Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2019/13250 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2021/10961 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2021/55273 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2019/23175 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2021/8194 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2021/32172 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2022/54505 Başvuru Numaralı Kararı

👉21 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri