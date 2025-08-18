İstanbul iptal seferler 18 Ağustos | İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İSTANBUL İPTAL SEFERLER 18 AĞUSTOS | İstanbul'da 17 Ağustos gece saatlerinde gök gürültülü olarak başlayan yağış, sabah da etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle Anadolu Yakası'nda, yer yer şiddetli olan yağmurun ardından deniz seferlerinin iptal edilip edilmeyeceğini araştıran vatandaşlar, arama motorlarında 'İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi' sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

İDO, BUDO, İPTAL SEFERLER LİSTESİ

İstanbul'da etkili olan sağanak, beraberinde fırtına getirmediğinden İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinde aksama yaşanmıyor. Yapılan duyurular arasında seferlerin iptal edildiğine ilişkin bilgi bulunmazken ilerleyen saatlerinde olumsuz hava koşullarının artması halinde seferlerin iptal edilmesi ve sefer saatlerinde düzenleme yapılması mümkün. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Şehir Hatları seferlerinde, fırtınaya bağlı sefer iptali bulunmazken Haliç'te düzenlenecek "Optimist Avrupa Takım Şampiyonası" sebebiyle seferler aksayacaktır. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, deniz ulaşımının trafiğe kapatacağı belirtilirken Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinde konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Yolcularımız,

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Haliç'te düzenlenecek "Optimist Avrupa Takım Şampiyonası" sebebiyle 18-23 Ağustos 2025 tarihleri arasında, 10:00-18:00 saatlerinde Haliç bölgesi deniz trafiğine kapatılacaktır. Bu kapsamda aşağıda belirtilen seferler yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız."