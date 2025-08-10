Resmi Gazete'de bugün! 10 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete 10 Ağustos 2025 tarihli 32981. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 10 Ağustos Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 07:48
Resmi Gazete bugün 10 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 10 Ağustos Pazar tarihli 32981. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

10 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bursa Uludağ Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/08/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/34546] Sayılı Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/08/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[/34549] Sayılı Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/08/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[/34565] Sayılı Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/08/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[/34566] Sayılı Kararı

👉10 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a -Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

