CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 9 Ağustos nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 9 Ağustos nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 9 Ağustos Cumartesi | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 9 Ağustos 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 07:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 9 Ağustos nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 9 AĞUSTOS? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 9 Ağustos Cumartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

9 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
F.Bahçe'ye sürpriz Sabitzer teklifi!
DİĞER
Okan Buruk dünyaca ünlü kaleciyle görüştü! Artık Galatasaray’ın tek hedefi o
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi!
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 9 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 9 Ağustos Cumartesi 2025 08:26
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! 01:37
Buruk'tan Barış Alper yorumu! Buruk'tan Barış Alper yorumu! 01:37
Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! 01:37
VAR'dan kırmızı kart çıktı! VAR'dan kırmızı kart çıktı! 01:37
G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! 01:37
Daha Eski
Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! 01:37
Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! 01:37
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 01:37
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü 01:37
G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı 01:37
Tadic'in yeni takımı belli oldu Tadic'in yeni takımı belli oldu 01:37