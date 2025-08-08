LGS NAKİL SONUÇLARI 2025 | LGS 2. tercih - 1. nakil sonuç sorgulama ekranı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın ardından ilk tercihlerde yerleşemeyen adaylara sunulan 2. tercih sonuçları, 8 Ağustos Cuma günü itibarıyla erişime açıldı. Binlerce lise adayı ve velinin beklediği duyuruyu yapan Milli Eğitim Bakanlığı, 1. nakil sonuçlarının yayımlandığını bildirdi. İşte LGS 2. tercih - 1. nakil sonuç sorgulama ekranı...

LGS NAKİL SONUÇLARI 2025 | Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan 1. nakil tercih sonuçlarını erişime açtı. İlk tercihlerde yerleşemeyen lise adayları için sunulan ek tercih imkanı ile, öğrenciler tercih ettikleri okullara yerleşerek lise eğitimini sürdürebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden yayınlanan LGS 2. tercih ve 1. nakil sonuçlarını sizler için derledik.

LGS 2. TERCİH - 1. NAKİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 2. nakiller 8-12 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Sonuçlar 14 Ağustos 2025 tarihinde belli olacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak.

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeleri 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.

