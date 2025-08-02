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Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 2 Ağustos

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 2 Ağustos

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 52,25 olarak ölçüldü. İşte 2 Ağustos Cumartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 09:24 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 09:44
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BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 2 Ağustos

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2 AĞUSTOS | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde %32,56 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %68,85 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 2 Ağustos Cumartesi günü yüzde 52,25 olarak ölçüldü.

3 AĞUSTOS BARAJ DOLULUK ORANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

💦2 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 2 Ağustos Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 52,25 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 2 Ağustos'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %52,3

🚿 Darlık Barajı: %63,03

🚿 Elmalı Barajı: %68,85

🚿 Terkos Barajı: %56,12

🚿 Alibey Barajı: %36,23

🚿 Büyükçekmece Barajı: %50,74

🚿 Sazlıdere Barajı: %44,02

🚿 Istrancalar Barajı: %32,56

🚿 Kazandere Barajı: %42,23

🚿 Pabuçdere Barajı: %45,87

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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