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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bugünkü maçlar 23 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 23 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 23 Mayıs Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 09:12
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Bugünkü maçlar 23 Mayıs Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1.Lig Yükselme Play Off 2.Tur

16:00 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Spor)

LaLiga

22:00 Real Betis - Valencia

Serie A

21:45 Como - Inter

21:45 Napoli - Cagliari

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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