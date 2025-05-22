Ege Denizi'nde üst üste 3 deprem! Ege Denizi'nde kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? AFAD ve Kandilli son depremler...

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde hissedilen deprem, Türkiye'de de bir çok ilde hissedildi. Konu hakkında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklama yapılırken, vatandaşlar "Ege Denizi'nde kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan Ege Denizi deprem şiddeti...

EGE DENİZİ'NDE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 06.19 sıralarında hissedilen deprem, 17.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

6.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 07.19 ve 07.27 sıralarında 3.3 ve 2.7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

EGE DENİZİ DEPREMİNİ HANGİ İLLER HİSSETTİ?

Ege Denizi'nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem; İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'den birçok ilde hissedildi.

Birçok noktayı etkileyen sarsıntı, Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ EGE DENİZİ DEPREM VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi'nde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 25.3 kilometre olarak açıklandı.