CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bağcılar su kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs 2025)

Bağcılar su kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs 2025)

Bağcılar 22 Mayıs Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Bağcılar su kesintisi olan mahalleleri ve 22 Mayıs 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 12:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bağcılar su kesintisi - İSKİ sular ne zaman gelecek? (22 Mayıs 2025)

Bağcılar su kesintisi 22 Mayıs 2025 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağcılar'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 22 Mayıs 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Bağcılar 22 Mayıs Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

İSKİ BAĞCILAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: KİRAZLI MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 22/05/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/05/2025 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈

Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir
F.Bahçe'ye süper kanat transferi!
DİĞER
Guns N' Roses'ın kulis istekleri ortaya çıktı! Türk mutfağından özel menü talebi...
İBB Medya AŞ'de "Bizimkiler" vurgunu! Emrah Bağdatlı'dan 50 bin TL'lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun'un takıcısına 906 bin TL rüşvet
Osimhen transferinde 6 rakip birden!
Icardi'den sevindirici haber! İşte o görüntüler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir 11:51
Heidenheim-Elversberg maçı ne zaman? Heidenheim-Elversberg maçı ne zaman? 11:48
Icardi'den sevindirici haber! İşte o görüntüler Icardi'den sevindirici haber! İşte o görüntüler 11:45
Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı! 11:06
F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! F.Bahçe'ye City'den süper yıldız! 11:05
F.Bahçe'ye süper kanat transferi! F.Bahçe'ye süper kanat transferi! 11:01
Daha Eski
Vanspor-Elazığspor maçı saat kaçta? Vanspor-Elazığspor maçı saat kaçta? 11:00
Dursun Özbek: G.Saray taraftarı Yenikapı'ya sığmayacak! Dursun Özbek: G.Saray taraftarı Yenikapı'ya sığmayacak! 10:37
Osimhen transferinde 6 rakip birden! Osimhen transferinde 6 rakip birden! 10:34
Indiana Pacers seride öne geçti! Indiana Pacers seride öne geçti! 10:06
Beşiktaş'tan Zeki Çelik kapışması! Beşiktaş'tan Zeki Çelik kapışması! 09:45
Altınordu-Batman Petrolspor maçı ne zaman? Altınordu-Batman Petrolspor maçı ne zaman? 09:38