MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2025 | İl içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Nasıl öğrenilir?

Öğretmenlerin uzun süredir beklediği il içi isteğe bağlı atama sonuçlarında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 12-16 Mayıs tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren eğitimciler artık sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Bu kapsamda yalnızca isteğe bağlı yer değişiklikleri değil, aynı zamanda sıraya bağlı atama işlemleri de tamamlanmış olacak. Atama sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte öğretmenler, MEBBİS sistemine giriş yaparak yerleştirildikleri okul bilgilerini öğrenebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ya da kullanıcı bilgileriyle giriş yapan adaylar, hangi okulda görev yapacaklarını kolaylıkla sorgulayabilecek. Sonuçların ardından görev değişikliği süreci resmi olarak 27 Haziran 2025 itibarıyla başlayacak. Bu tarihten sonra tebligatlar yapılacak ve öğretmenler, yeni okullarına geçiş süreci kapsamında mevcut kurumlarıyla ilişik kesme işlemlerine başlayabilecek. Öğretmenlerin heyecanla takip ettiği bu süreçte tüm gözler MEBBİS sisteminde. İl içi atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte eğitimciler yeni görev yerlerine dair planlamalarını yapmaya başlayacak. Peki, İl içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS il içi atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet MEBBİS il içi atama sonuçları açıklandı. 12-16 Mayıs'ta tamamlanan başvuruların ardından sonuçların paylaşılmasını bekleyen öğretmenler, 20 Mayıs Salı günününden itibaren il içi atama sonuçlarını öğrenebilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İl içi atama sonuçları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden öğrenilebilecek.

MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ

20 Mayıs 2025 Salı günü açıklanacak il içi atama sonuçlarının takvimi ise aşağıdaki gibi olacak:

-Atama: 20 Mayıs 2025

-Sıranın oluşturulması: 20 Mayıs 2025

-Sıranın çalıştırılması ve atama / 1: 18 Haziran 2025

-Tebligat ve ilişik kesme / 1: 27 Haziran 2025

-Sıranın çalıştırılması ve atama / 2: 11 Ağustos 2025

-Tebligat ve ilişik kesme / 2: 12 Ağustos 2025

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sürecinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için önemli bir uygulama devreye giriyor. Bu kapsamda, talep eden öğretmenler, başvurularında belirttikleri ilk iki tercih doğrultusunda değerlendirmeye alınarak, söz konusu okullarda hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya yerleştiriliyor.

Sıralama işlemlerinde puanların eşit olması durumunda ise bazı kriterler devreye giriyor. Öncelikle, öğretmenlikte daha uzun süre görev yapan adaylara öncelik tanınıyor. Hizmet süresi de eşitse, bu kez öğretmenliğe başlama tarihi dikkate alınıyor. Eğer eşitlik hâlâ bozulmuyorsa, son aşamada bilgisayar kurası ile sıra belirleniyor.