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Haberler Haberler Bim aktüel katalog 16 Mayıs Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Bim aktüel katalog 16 Mayıs Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

BİM, 16 Mayıs Cuma itibarıyla geçerli aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Ev ihtiyaçlarından teknolojik ürünlere kadar birçok fırsatın yer aldığı katalogda, uygun fiyatlarla kaliteli alışveriş imkânı sunuluyor. Kaçırılmayacak indirimler 16 Mayıs'tan itibaren tüm BİM mağazalarında sizleri bekliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 08:51
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Bim aktüel katalog 16 Mayıs Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Turbo Siyah Cam Ankastre Set: 8.950 TL
Kumtel Ayaklı Vantilatör: 999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.250 TL
Kumtel Ayaklı Vantilatör: 999 TL

Bim aktüel katalog 16 Mayıs Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25.990 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV: 11.990 TL
Strong 32 İnç HD Ready Led TV: 4.290 TL
TECNO Spark GO1 4 GB/128 GB Cep Telefonu: 6.250 TL

Bim aktüel katalog 16 Mayıs Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

25 Parça Piknik Seti: 199 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler: 89 TL
Kapaklı Kavurma Sacı: 499 TL
Emaye Közmatik: 109 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi: 119 TL

Bim aktüel katalog 16 Mayıs Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Lal 3'lü Meşrubat Bardağı 480 cc: 99 TL
Lal 3'lü Su Bardağı 345 cc: 89 TL
Lal 6'lı Çay Bardağı 170 cc: 109 TL
Lal 3'lü Kahve Yanı Su Bardağı 95 cc: 59 TL

Bim aktüel katalog 16 Mayıs Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

ABS Valiz Çeşitleri: Küçük/Orta/Büyük/Çocuk Boy: 749 / 849 / 949 / 999 TL
Hambez Pantolon Kadın: 279 TL
Hambez Pantolon Erkek: 279 TL
Pijama Takımı Erkek: 349 TL
Kaşkorse Takım Kadın: 289 TL

Bim aktüel katalog 16 Mayıs Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

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