Bim aktüel katalog 16 Mayıs Cuma | Bu Cuma Bim'de indirimli aktüel ürünler

Turbo Siyah Cam Ankastre Set: 8.950 TL
Kumtel Ayaklı Vantilatör: 999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.250 TL
Kumtel Ayaklı Vantilatör: 999 TL
Turbo Siyah Cam Ankastre Set: 8.950 TL
RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 25.990 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV: 11.990 TL
Strong 32 İnç HD Ready Led TV: 4.290 TL
TECNO Spark GO1 4 GB/128 GB Cep Telefonu: 6.250 TL
25 Parça Piknik Seti: 199 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler: 89 TL
Kapaklı Kavurma Sacı: 499 TL
Emaye Közmatik: 109 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi: 119 TL